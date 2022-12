Zac Efron encontró en Matthew McConaughey una fuente de inspiración

El guapo Zac Efron ha querido destacar los buenos consejos de su compañero de reparto en 'The paperboy' Matthew McConaughey, quien le enseñó que existe algo más que trabajar.

"Durante el rodaje, Matthew y yo tuvimos mucho tiempo para hablar. Hablamos de la vida. Y me hizo pensar y ver que realmente en los últimos años solo me había centrado en hacer película tras película. Imagino que estaba un poco obsesionado. Matthew fue la primera persona que me sentó como si fuera mi hermano mayor y me preguntó si era feliz y que qué quería hacer con mi vida. Él podía decirte: '¡Hagamos algo divertido hoy!' y yo estaría pensando: '¡Vayamos a ensayar!'. Me di cuenta de que había más cosas y que me las estaba perdiendo", confesó Zac a la revista Glamour.

Dentro de su rutina de trabajo Zac ha incluido siempre el gimnasio, aunque reconoce disfrutarlo al máximo.

"[El gimnasio] es parte de mi vida. Es lo que hago y lo que siempre he hecho", aseguró el intérprete de 26 años.

Otra de las pasiones que Zac practica siempre que su trabajo se lo permite es viajar. Y cuanto más aislado sea el lugar, mejor.

"Me encanta escaparme a remotos rincones del mundo y simplemente relajarme. Siento que viajar es lo que me mantiene con los pies en la tierra", añadió.