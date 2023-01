Yotuel Romero hace llorar a Beatriz Luengo con su romántica declaración de amor

Los cantantes Yotuel Romero y Beatriz Luengo no solo son guapos, famosos y disfrutan de un muy merecido éxito en el terreno profesional, también han tenido mucha suerte en el amor. Basta con echar un vistazo a sus respectivos perfiles de Instagram para toparse con un sinfín de románticas declaraciones cruzadas que demuestran que su relación sigue estando marcada por la misma química y pasión que surgió entre ambos cuando se conocieron en el rodaje de la popular serie 'Un paso adelante'.

Como no podía ser de otra forma en una fecha tan señalada como la de San Valentín, el artista cubano se mantuvo a la altura de las expectativas depositadas sobre su persona al sorprender a su chica -y madre de su hijo pequeño- con la romántica canción que ha compuesto para ella.

"En Japón se cree que un hilo rojo conecta a dos personas", reza el mensaje con el que el también actor ha introducido el tema en su cuenta de Instagram. "Pueden estirarlo, acortarlo o anudarlo, pero nunca romper el vínculo que los une de por vida. Esta leyenda está inspirada en la arteria que conecta el corazón con la punta del meñique. @beatrizluengo, amor de mi vida. te dedico estas canción que con tanto amor compuse para ti. Feliz día, mi todo".

La letra de la bonita canción -interpretada por la inconfundible voz del español Melendi- arranca con toda una declaración de intenciones, anunciando: "Y es que me vuelves loco, tu piel me sabe a coco / Y me pierdo en las curvas peligrosas de tus labios". Esta publicación parece haber servido además para ofrecer a todos sus fans un adelanto de la nueva versión de tema 'Sastre de tu amor' que el grupo de Yotuel, Orishas, ha preparado junto a Melendi cambiando tanto la letra como el sonido más urbano de la original.

Entre los comentarios que inundaron la publicación destacaba el de la propia Beatriz, a quien su chico consiguió pillar una vez más desprevenida

"Me has hecho llorar!! Te amo mi vida. Nuestro hilo rojo estará unido por 30 vidas más (sic)", le respondía emocionada la guapa intérprete.

