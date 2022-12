Ya sabemos por qué Kanye West nunca sonríe

Lo de que Kanye West no sonría en las fotos no es una estrategia publicitaria sino algo más relacionado con la coquetería y con una teoría basada en los libros de historia, donde los personajes antiguos no aparecen nunca esbozando una sonrisa, lo que les da una apariencia "interesante". Justo lo que el rapero quiere emular.

"Cuando estaba trabajando en 'Yeezus' vi un libro del siglo XIX con cubierta de terciopelo y herrajes. Miré las fotos y vi gente a la que se veía tan real, sus ropas eran increíbles y no estaban sonriendo. Así que cuando los paparazzi me dicen que por qué no sonrío pienso que no sonreír me hace sonreír. Cuando ves pinturas en un castillo la gente no está sonriendo porque no quedarían tan interesantes", ha explicado Kanye en los Daily Front Row Los Angeles Fashion Awards.

El rapero ha aprovechado su presencia en el evento para expresar su convencimiento de que la moda es parte del trabajo de Dios.

"Yo creo que Dios es el creador número uno, y en cualquier momento creamos, nosotros debemos hacer su trabajo en la Tierra. Por eso estamos aquí. ¿Qué podemos hacer por la humanidad? Y de alguna manera, la moda es la que define el tiempo. Todo el mundo hace algo relacionado con la moda cada día. Tenemos el poder de cambiar el mundo. A través del diseño, porque el diseño es lo más cercano a la verdad, y la verdad es lo más cercano al amor, y el amor es lo más cercano a Dios. Y Dios es amor", añadió.

Tras un discurso de ocho minutos Kanye admitió a los invitados al acto -entre los que estaban Katy Perry, Rihanna y Miley Cyrus- que no estaba seguro si había dicho algo de provecho: "No sé si he dicho alguna jod*** cosa que merezca la pena". Y tras decir esto, sonrió.