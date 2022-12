"Ya es tiempo de que Miley Cyrus salga de su cascarón": One Direction

Tanto Harry Styles como sus compañeros del grupo One Direction fueron testigos el pasado domingo de la polémica actuación de Miley Cyrus en los MTV Video Music Awards, donde la exestrella Disney ejecutó una sensual y descarada coreografía con Robin Thicke en la que volvió a realizar su característico baile 'twerk' vestida con un sugerente bikini de látex. Pero a pesar de la controversia que su actuación provocó, hubo a algunos a los que no ofendió, como a Harry, quien no entiende todo el revuelo levantado.

"Pues a mí me pareció una actuación bastante discreta", admitió burlón a Yahoo! News.

Harry conservó el tono irónico al referirse a la polémica actitud que viene adoptando Miley desde hace unos meses.

"Es muy tímida y creo que es tiempo de que salga de su cascarón", bromeó. Y no fue el único miembro de la banda británica que se pronunció al respecto. "No entiendo por qué la gente ha puesto el grito en el cielo por su actuación", comentó Niall Horan.

"Sí, yo también me sorprendí de ver todo el revuelo y la atención mediática que suscitó su actuación. Creo que ella también se debió sorprender, porque no creo que se esperara semejante reacción del público ante una actuación suya", explicó Louis Tomlinson.

Sin embargo, el tono de broma adoptado por el grupo musical contrasta de lleno con la seriedad del comunicado del Parents Television Council --organización sin ánimo de lucro que persigue erradicar de la programación televisiva contenido no apto para los más jóvenes--, quien condenó duramente el dueto realizado por Miley y Robin durante la gala, cuya retransmisión no era apta para menores de 14 años, barrera que, según la organización, no era suficiente.

Por: Bang Showbiz