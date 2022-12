Woody Allen estrenará su primera serie de televisión en Amazon

El veterano director ha unido fuerzas con la compañía Amazon Studios para dirigir y escribir su primera serie de televisión, cuyos capítulos tendrán media hora de duración y que a falta de título definitivo están siendo llamados: 'El proyecto sin título de Woody Allen'.

"No sé cómo me he metido en esta historia. No tengo ninguna idea y no sé por dónde empezar. Creo que Roy Price [vicepresidente de Amazon Studios] se va a arrepentir de esto", dice Allen en la nota de prensa enviada hoy por la compañía.

Pero a pesar del aparente pesimismo del cineasta, Price asegura que desde la compañía "no podían estar más emocionados" por trabajar con él en este proyecto que se podrá ver en exclusiva en la plataforma Prime Instant Video de Amazon en Reino Unido, Estados Unidos y Alemania.

"Woody Allen es un creador visionario que ha hecho algunas de las mejores películas de todos los tiempos y es un honor trabajar con él en su primera serie de televisión. Desde que rodó 'Annie Hall' o 'Blue Jasmine' Woody ha estado a la vanguardia creativa del cine estadounidense y no podíamos estar más emocionados por poder estrenar su primera serie de televisión exclusivamente en el Prime Instant Video el próximo año", declara Price en el comunicado.