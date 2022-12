Wilmer Valderrama y Demi Lovato podrían estar juntos en la escena musical

La cantante Demi Lovato y su novio Wilmer Valderrama no es el tipo de pareja que prefiere mantener su vida personal separada de la profesional y por eso el actor no descarta la posibilidad de dirigir el próximo videoclip de su chica ni de realizar una colaboración musical juntos.

"Siento un gran respeto por los artistas y por la gente que se gana la vida con la música. Es una forma de arte completamente diferente. A mí me encanta dirigir, producir y actuar, pero como soy ante todo intérprete, puede que en algún momento incursione en la música. Pero no estoy seguro de si me plantearía hacer carrera como cantante. Puede que haya algo en marcha, o puede que no... Lo que sí te diré es que respeto mucho su talento. Para mí Demi es una de las dos mejores vocalistas en la industria musical a día de hoy, por no decir la mejor. Todavía no he dirigido ningún videoclip suyo porque sencillamente no se ha hablado de hacer ninguno nuevo. Pero estoy seguro de que lo habrá en algún momento, ¡y puede que yo ya tenga un par de ideas!", confesó Wilmer al portal Teen Vogue.

La pareja ya ha trabajado junta en la exitosa serie del director Robert Rodriguez 'Abierto hasta el amanecer', donde Wilmer interpreta a uno de los protagonistas junto a la actriz mexicana Eiza González, íntima amiga de Demi. Aunque por el momento se desconoce qué papel interpretará exactamente la cantante, la experiencia parece haber resultado muy satisfactoria para ella.

"Aunque no he dormido mucho durante los últimos días no he necesitado café porque estoy muy emocionada. ¡Muchas gracias, Robert!", escribió Demi en su cuenta de Twitter, donde ha recogido alguno de los momentos más agradables de su participación en la serie: "Bajo las estrellas escuchando música en acústico junto a una hoguera con gente maravillosa... La vida es increíble".

Por: Bang Showbiz