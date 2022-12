Wilmer Valderrama desvela el secreto de su sólida relación con Demi Lovato

Ni la diferencia de edad ni los problemas de adicción de la cantante Demi Lovato han conseguido minar su idílica relación con el actor Wilmer Valderrama, quien asegura que el único secreto para que ambos se hayan convertido en una de las parejas más estables de Hollywood es la paciencia y la comprensión mutua.

"La clave es la paciencia, la comprensión y ser conscientes de que la vida es larga; eso es todo. Demi me ha apoyado en todas las cosas que he hecho y yo también la apoyo enormemente", reveló el intérprete a la revista Cosmopolitan for Latinas, donde aseguró que jamás siente celos de la fama de su novia: "Estamos en capítulos diferentes, pero conseguimos complementarnos el uno al otro con nuestras carreras. Tenemos una misión y siempre tratamos de reinventar las cosas".

Aunque ni Demi ni él son demasiado aficionados a realizar apariciones públicas conjuntas, Wilmer hizo una excepción a esa política hace unas semanas para apoyar a su chica durante un encuentro con sus fans tras uno de sus conciertos en West Hollywood, una ocasión que no se habría perdido por nada del mundo.

"No podría haber sucedido absolutamente nada en mi vida que me hubiese hecho perderme esa noche. Solo quería que supiera que me siento muy orgulloso de todo por lo que ha pasado y todo lo que ha conseguido. No me lo hubiese perdido por nada del mundo", añadió.