Willow Smith siente que ha pasado ya por muchas vidas

La siempre extravagante Willow Smith (15), la única hija de los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith, está convencida de que actualmente vive una de sus múltiples reencarnaciones, aunque tiene la impresión de que ya no le quedan muchas más vidas que pasar en este planeta. Pero en lugar de alarmarse ante la posibilidad de 'morir' definitivamente, la cantante y modelo está ansiosa de trascender a una nueva dimensión y comenzar de cero.

"Siento que ya he vivido muchas vidas en esta tierra. Tengo la sensación de que esta es mi última o penúltima vida. Además, creo que cada día que he pasado en este planeta lo he pasado junto a la misma gente y las mismas almas. Es una locura. Miro a mi alrededor, y me invade una sensación de familiaridad y un sentimiento acuciante de 'quiero más'. Quiero más de la vida, quiero más sabiduría, quiero sentirme más conectada aún. Entonces me digo: 'Voy a vivir esta vida al máximo para que [cuando muera] pueda pasar a otra dimensión y empezar un círculo completamente nuevo de vida'. Ese es mi principal objetivo ahora mismo", confesó la joven a la revista Dazed.

A pesar de su evidente vena espiritual y filosófica, Willow admite que en ocasiones se deja influir por el lado más frívolo de la industria del entretenimiento, en la que ha nacido y crecido, centrándose más en quién se espera que sea que en ser realmente ella misma.

"Hay una cierta presión que acompaña a todo esto de ser un líder, porque hay muchos ojos puestos sobre ti, especialmente cuando creces y la gente te dice: 'Estás destinada a hacer cosas grandes'. Vaya, ¿no puedo decidir mi propio destino? Que alguien me lo diga no quiere decir que sea cierto, ¿qué sucederá si no puedo conseguir provocar ningún cambio? Siempre he sabido que lo más importante es elevar mi intelecto y energía espiritual, aumentar mi frecuencia. Pero a veces te dejas arrastrar por lo que se supone que debes ser. Trato de ser yo misma, ¿pero soy realmente así? A veces solo tengo ganas de sentarme a solas en mi habitación y no hablar con nadie", reflexiona la joven.

Por: Bang Showbiz