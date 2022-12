William Levy no aguanta más su fama de mujeriego

"Es una situación bastante incómoda para mí que la prensa diga que estoy saliendo con la primera chica con la que aparezco. Creo que ya no voy a poder decirle 'hola' a alguien por la calle, porque pronto van a decir que tengo una nueva historia de amor", se quejó el artista en conversación con la revista People en Español.

Pese a la fama de mujeriego que cultiva a través de sus apariciones en la pequeña pantalla, lo cierto es que William no ha dejado de presumir en los últimos años de las satisfacciones que le proporciona su faceta de marido y padre devoto, por lo que suele aprovechar cada una de sus entrevistas para proclamar el amor incondicional que siente por sus dos retoños, los pequeños Christopher y Kailey.

"Ser papá es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, y me ha ayudado mucho a aportar a mi personaje (el capitán Fabré en 'La Tempestad') el cariño que hay que dar a los niños. Van a poder ver muchas cosas de mí en el personaje, ya que reflejará lo que he vivido al tener hijos, al cargarlos y al convivir con ellos", explicaba William al portal web del canal Televisa.

Aunque el ídolo televisivo prefiere hablar de las bondades de la paternidad y nunca se ha referido directamente a las infidelidades que se le han atribuido desde el año 2010 --hipotéticas aventuras con actrices como Maite Perroni, Jacqueline Bracamontes o Krizia Preciado--, quien no se ha mordido la lengua a la hora de expresar su indignación por estas habladurías ha sido su esposa Elizabeth, quien hace solo un mes acusó a quienes difundieron la "invención" sobre el romance entre William y Ximena de perpetrar un vano intento de desestabilizar su matrimonio.

"Muchas veces he querido escribir y me detengo por ser quien soy y por estar casada con el hombre con el que estoy. Sé que van a seguir hablando y también inventando cosas sobre lo nuestro, y lo acepto porque este es el mundo que nos ha tocado vivir. Pero al fin y al cabo en una relación solo hay dos personas. Invito a la gente a conocer al verdadero William Levy, uno de los hombres con el corazón más noble que conozco y que se merece todo lo bueno que le está dando la vida", publicaba Elizabeth Gutiérrez en su perfil de Twitter.

Por: Bang Showbiz