William Levy echa de menos en Sudáfrica el arroz con frijoles

Aunque el actor William Levy se ha atrevido a probar la cocina local mientras rueda la película 'Resident Evil: The Final Chapter' en Sudáfrica y ya le ha dado su visto bueno, su paladar echa de menos los platos típicamente latinos que suele comer en Miami.

"Ya extraño un poquito el arroz con frijoles. Ya no puedo más, necesito un sándwich cubano, un arroz con frijoles y platanito frito. Extraño la comida hecha a nuestro estilo, al de los latinos. Acá se come muy rico, pero no es lo mismo", confesó el intérprete.

Sin embargo, William ha conseguido adaptarse muy bien al resto de novedades, especialmente al ritmo de trabajo de sus compañeros estadounidenses, algo que él atribuye a su experiencia previa en el mercado latinoamericano.

"Para mí ha sido una experiencia increíble porque al trabajar en el mercado latino y aprender todo lo que se aprende allí, con unas horas muy duras de trabajo, cuando llegas acá y empiezas a trabajar en el mercado americano y a ver cómo hacen las cosas con más calma, se te hace más fácil y puedes disfrutar un poquito más quizás del trabajo", añadió.

Ahora, William sueña conque su carrera sirva para continuar "abriendo puertas" a otros intérpretes latinoamericanos en Estados Unidos.

"Lo que más alegría me da es poder sentirme como un latino más y mi único propósito es que se sigan abriendo puertas, aunque ya se nos han abierto muchas gracias a otros actores que ya han trabajado en el mercado americano. Pero yo espero que se sigan abriendo muchas más porque hay mucho talento en el mercado latino esperando a ser descubierto".