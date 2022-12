William Levy abre las posibilidades de una reconciliación con Elizabeth Gutiérrez

Aunque William Levy y Elizabeth Gutiérrez han decidido seguir caminos separados "por el bien" de sus dos hijos, Christopher y Kailey Alexandra, el actor considera que es posible que ambos decidan volver a darse una oportunidad en el terreno personal en un futuro.

"Sí, estamos separados pero no como familia. Y tampoco descartamos la oportunidad de estar juntos emocionalmente en un futuro, así sea mañana, en una semana, en un mes o un año", revela el intérprete de origen cubano en una entrevista concedida al nuevo número de la revista People en Español, que se publicará este viernes.

La principal razón por la que ni William ni Elizabeth, que han atravesado otras crisis de pareja en el pasado, que hasta ahora siempre habían conseguido superar, cierran la puerta a una reconciliación es que en el final de su relación no se han visto involucradas terceras personas, a pesar de los rumores que no han parado de circular durante los últimos meses apuntando que el cubano mantenía un romance con su compañera de reparto en 'La Tempestad', Ximena Navarrete.

"Las veces que Elizabeth y yo hemos terminado, hemos terminado en paz. No ha sido por un engaño de nadie, ni de ella ni mío. No ha sido por nada de esas cosas que la gente o algunos medios plantean", especificó el actor, a quien le molesta enormemente las especulaciones en torno al final de su relación: "Siempre me ha caído muy mal que digan: 'Elizabeth es una cornuda. William es un descarado'".

La ya expareja tomó la decisión de separarse de mutuo acuerdo.

"Simplemente nos hemos dicho: '¿Sabes qué? Vamos a darnos un tiempo por nuestro bien y por el de nuestros bebés, por nuestra salud mental, por todo'".

Por: Bang Showbiz