Will Smith se enorgullece de la 'valentía' de su hijo Jaden

El actor Will Smith se siente muy orgulloso de su hijo Jaden (17) -fruto de su matrimonio con Jada Pinkett Smith, madre también de su hija Willow (15)- por su fuerza de voluntad e integridad artística, aunque como padre le aterra que el joven esté abierto a "cualquier cosa" en su carrera sin importarle las opiniones de los demás.

"Como artista tiene una poderosa fuerza interna que, como padres, estimulamos. Tienes que salirte de lo establecido, tienes que probar cosas, tienes que sentirte cómodo haciendo cosas con las que otra gente no está de acuerdo y tienes que sentirte cómodo haciendo cosas con las que podrías fracasar. Y Jaden es valiente al cien por cien, haría cualquier cosa. Así que como padre eso asusta, es aterrador, pero él está completamente dispuesto a vivir y morir siguiendo solo sus propias decisiones artísticas, sencillamente no le importa lo que otra gente piense", contó Will en la emisora BBC Radio 1 Xtra.

Sin duda, Jaden -que hace unas semanas protagonizó la campaña femenina de Louis Vuitton vestido con ropa de mujer- ha heredado su valentía de sus famosos padres, que recientemente anunciaron que no acudirían a la gala de los Óscar como protesta por la falta de diversidad en las nominaciones de este año.

"No voy a ir [a los Óscar], mi mujer no va. Sería raro si me presentara con Charlize [Theron]. Hemos hablado de ello. Somos parte de esta comunidad, pero ahora mismo, nos sentimos incómodos presentándonos allí y dando a entender que está todo bien", explicaba Will en el programa 'Good Morning America' hace unas semanas.