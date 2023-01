Will Smith quiere dar el salto al mundo de la política

Aunque el actor Will Smith es una de las estrellas mejor pagadas de la meca del cine, en un futuro le gustaría pasarse al mundo de la política.

Publicidad

"Estoy trabajando muy duro y mi estilo narrativo está mejorando, mi habilidad para ser elocuente con mi cuerpo y con mi voz para transmitir ideas también ha mejorado. Y ya sabes, cuando miro el panorama político, creo que puede haber un futuro ahí para mí. Puede que me necesiten", explicó el intérprete en el podcast 'Awards Chatter'.

Una de las razones por las que Will se plantea dar el salto a la política es que le 'indigna' el estado actual del mundo.

"Este es el primer año en el que me he sentido indignado hasta el punto de no poder dormir. Así que tengo la sensación de que en algún momento, en un futuro cercano, tendré que entrar a formar parte de la conversación de alguna forma diferente", añadió.

El intérprete considera que la clave de su éxito no es el talento, sino el trabajo duro.

Publicidad

" No creo que sea especialmente talentoso . Creo que tengo solo un poco más de talento que la mayoría, pero nadie me gana trabajando duro. Utilizo mi talento ligeramente por encima de la media y le añado habilidad, y así puedo parecer magnífico".