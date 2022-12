Will Smith: 'Es muy difícil convivir con adolescentes'

El actor Will Smith ha contado cómo su hija de 14 años, Willow, acapara toda la atención de él y de su mujer Jada Pinkett cuando están en casa. Más incluso que su hermano Jaden, de 16 años.

"Tenemos adolescentes en casa, y es difícil. El 90% de nuestra atención se va a Willow. Una chica de 14 años se lleva toda la atención. Es todo. Es como si el mundo se acabara tres veces a la semana. Es como el día de la independencia de una niña de 14 años en mi casa cada semana", contó el actor en 'The Late Show with David Letterman'.

El actor recordó una ocasión en la que la pequeña cantante le regaló una "mueca desdeñosa" cuando se perdió su gato después de que él dejara sin querer una puerta abierta.

"Ella tiene un gato, lo adora, pero una vez dejé accidentalmente la puerta abierta y no lo pudimos encontrar. No pinta bien para los gatos en mi barrio porque hay muchos coyotes y otros animales ahí fuera, no sobreviven. Se enfadó mucho y me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: 'No puedo creer que hayas sido tan irresponsable'. No hay nada que destroce más el corazón de un hombre de mediana edad que una mueca desdeñosa de una chica de 14 años", prosiguió.

Mientras Will estaba al teléfono con su mujer preguntándole qué debía hacer se le acercó una enfadada Willow, que sintió que su padre no había hecho el esfuerzo suficiente para encontrar a la mascota.

"Llamé a Jada para ver qué podíamos hacer y Willow apareció mientras yo estaba en el teléfono y eso ya fue demasiado para ella. Me dijo: 'Lo menos que podías hacer es buscarlo'. Encontramos al gato. Estaba en la casa", concluyó Will.