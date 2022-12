will.i.am diseña un coche de lujo

El cantante will.i.am ha querido demostrar que su buen gusto no solo se limita al ámbito musical, por eso no le ha temblado el pulso a la hora de embarcarse en su último proyecto, diseñar un coche para la lujosa marca Lexus, el Lexus NX. Pero su colaboración no se ha limitado tan solo al diseño del automóvil, porque el artista también ha prestado su imagen y su voz para el nuevo anuncio del vehículo, en el que interpreta una versión de su canción 'Dreaming About the Future'.

"Como músico e intérprete, quiero que mis ideas y mi presencia impacten al mundo. El equipo de Lexus comparte esa visión conmigo y lo hemos plasmado en el anuncio, poniendo de relieve como el [Lexus] NX modifica el diseño del mundo que le rodea", señaló will.i.am en un comunicado.

En el anuncio se puede ver al cantante desde múltiples ángulos interpretando su canción mientras se intercalan diferentes planos del coche.

El director de Lexus Europa, Alain Uyttenhoven, no tiene ninguna duda a la hora de afirmar que el cantante estadounidense es el "complemento perfecto" para la compañía.

"Queríamos un diseño vanguardista para el Lexus NX, pero sin dejar de reflejar nuestro estilo. Nuestra idea es transportar al consumidor a un mundo completamente revolucionario y rompedor. Esa filosofía es la que llevamos a cabo en todo lo que hacemos en Lexus, desde el diseño hasta la innovadora tecnología que incluimos en nuestros coches. will.i.am es el complemento perfecto para el mundo que hemos creado porque nos ha ayudado a combinar nuestra pasión por el diseño progresivo y por la tecnología", señaló en un comunicado de prensa.

La innovadora campaña en la que participa el artista tendrá su punto álgido el próximo 24 de septiembre en París, cuando el nuevo Lexus NX sea presentado durante la Semana de la Moda de París.