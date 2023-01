Will.I.am define a Justin Bieber como precursor del pop contemporáneo

El cantante de los Black Eyed Peas, will.i.am, ha reconocido públicamente la admiración profesional que siente por el siempre polémico Justin Bieber, quien cree que ha hecho mucho por la música pop.

"Siempre he creído en ese chico, creo que tiene muchísimo talento y me alegro por él. Una cosa es tener éxito y otra cosa es allanar el camino y definir lo que es la música pop contemporánea. Se metió en lo alternativo y llevó lo alternativo al gran público, así que me quito el sombrero", declara will.i.am en la revista heat.

Aunque no todo el mundo compartía su fe en Bieber, ni al comienzo de su carrera ni en los últimos años, cuando su vida privada protagonizaba las portadas de revistas, que destacaban sus numerosos encontronazos con la justicia antes que sus logros musicales.

"Cuando hace seis años solía decir: 'Ese chico va a hacer carrera', todo el mundo estaba como: '¿Qué dices?'. Y hace tres años, cuando estaba siendo crucificado simplemente por estar haciendo lo que todos los adolescentes hacen, dije: 'Nada. Él va a hacer carrera'. Y todo el mundo dijo: '¿De qué hablas? ¡Es un maleducado!'. Pero yo respondí: 'No. Él ha crecido frente a las cámaras. Si ustedes hubieran crecido frente a las cámaras no creo que ni siquiera fueran capaces de salir a la calle'", añade.

Por: Bang Showbiz