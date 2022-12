"Whitney Houston estaría destrozada si viera a Bobbi": Chaka Khan

La hija de Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, sigue luchando por su vida después de haber sido encontrada inconsciente y flotando boca abajo en la bañera de su casa hace justo tres meses, un suceso que ha dejado a familiares y amigos devastados.

Así, una gran amiga de Whitney, la cantante Chaka Khan, que conoce a la joven de 22 años desde su infancia, sabe que la artista estaría "destrozada" si supiera las condiciones en las que se encuentra su hija.

"Whitney estaría destrozada. Desearía que estuviera aquí. Realmente no sabes cómo es esto para una madre hasta que te pasa a ti. Creo que estoy muy cerca de sentir lo que [Whitney] habría sentido y lo que está sintiendo ahora mismo, dondequiera que esté", explicó al periódico Daily Mirror.

A Chaka -que luchó contra la drogadicción en el pasado- le afectó profundamente conocer el estado de salud de Bobbi.

"No puedo decir que me sorprendiera... Pero estuve profundamente dolida, decepcionada... He estado manteniendo el contacto con la familia. Todos están destrozados, todos. Quiero a Bobbi Kristina, quiero a Whitney, quiero a Bobby Brown, quiero a Cissy, los quiero a todos. Pero ahora tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa. Lo único que quiero hacer es estar ahí para ellos. Solo necesito rezar", añadió.

Por: Bang Showbiz