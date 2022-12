"Voy a cantar hasta que la vida me lo permita": Julio Iglesias

Según el cantante Julio Iglesias (71) su secreto para mantenerse tantos años sobre los escenarios es la "pasión", ya que podría ganar mucho más haciéndose cargo de sus propios negocios, pero siente "devoción" por la música y espera no retirarse hasta que "la vida" se lo exija.

"Aquí no hay un secreto mayor que la pasión. Sentado gano más dinero que de pie en un escenario, tengo que cuidar a mis empleados en mis corporaciones. Canto por devoción. Es difícil entenderlo porque cobro, aunque yo cantaría ante mucha gente sin cobrar. Más te ven, más te quieren pagar. Pero yo voy a cantar hasta que la vida me lo permita", explica el artista en una entrevista al periódico argentino Clarín.

Pero a pesar de todos sus logros en el ámbito musical -tiene el Récord Guinness Mundial por ser el artista latino que más discos ha vendido en el mundo- para Julio lo más importante siempre ha sido su familia, un terreno en el que su nivel de exigencia es muy alto.

"Estoy conforme porque he sido un buen hijo. Padre, no sé. Los hijos me tienen preocupado. Cuando eres joven, los tienes por casualidad. A los cincuenta, es un acto de profundo amor", añade a la misma publicación.

Actualmente el cantante se encuentra en Marbella (España) grabando su próximo disco, 'México' -que saldrá a la venta en español, portugués e inglés- del que ya se conoce el sencillo 'Fallaste corazón'.

