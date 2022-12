Vocalista de Maná, expulsado de la Casa Rosada por cantarle 'la verdad' a Cristina Kirchner

El cantante del grupo Maná, Fher Olvera, no se arrepiente de que su arrolladora sinceridad le costara ser expulsado de la Casa Rosada tras realizar una serie de comentarios que disgustaron a la presidenta argentina Cristina Kirchner porque considera que es su deber como artista decirle siempre la verdad a los políticos.

"Un día estuve con la presidenta. No acordamos mucho nuestra plática y nos cortó y nos echó de la Casa Rosada. Pero yo a los políticos les digo siempre la verdad, tengo licencia como artista para hacerlo... y les j*de. Fue como hace cuatro años. Nos invitaron, fuimos a conocerla y yo hablé [de más]... Creo que hablé mal de un candidato de izquierda -que tampoco es que fuera de izquierdas- [diciendo que era] como un caudillo, como lo era Chávez. A ella no le gustó mucho que hablara así. Le dije: 'Es lo que yo pienso y aquí hay que tolerar las posiciones de cada quien'. Como no le gustó mucho el comentario, bueno, ya sabes...", explicó el mexicano en una entrevista al periódico Clarín.

El desagradable trago de ser expulsado de una reunión oficial por la mismísima presidenta de Argentina no ha hecho mella en el espíritu reivindicativo de Fher, que se ha convertido en uno de los críticos más duros del empresario estadounidense Donald Trump después de que este calificara a los emigrantes mexicanos de "narcotraficantes y violadores".

"Al principio no podía creer lo que estaba oyendo. Hablo poco inglés, pero lo repetí y dije: 'Pero hombre, ¿qué está diciendo este señor?'. No tuvo ningún límite ni ética. Está pisoteando a todo un pueblo. Me dio mucha rabia al principio y después entendí que ese tipo es una persona muy ignorante, con mucho desconocimiento sobre lo que han hecho los mexicanos y los latinos en ese país. Estados Unidos no podría ser lo que es desde el siglo pasado sin ese apoyo laboral tan fuerte. Así que yo les digo a todos los latinos: 'Pónganse listos a la hora del voto porque ustedes tienen la palabra: son 54 millones de latinoamericanos'".