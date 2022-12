Vishakha Singh, la doble de Salma Hayek

Aunque el magnetismo de Salma Hayek quedó más que patente durante el pasado Festival de Cannes al presentarse en la alfombra roja con un vestido espectacular y un cartel reivindicativo, algunos fotógrafos y asistentes al certamen se quedaron algo confundidos al pensar que, solo unos días después, la actriz mexicana volvía a hacer acto de presencia en el evento para apoyar al actor Robert Pattinson en el estreno de su película 'Rover'; una presencia que en realidad correspondía a la de la actriz india Vishakha Singh.

"Me pasa constantemente cuando voy al Reino Unido o cuando aparezco en algún tipo de acto público en Europa. La gente me acaba confundiendo con Salma Hayek y yo respondo siempre con una mezcla de vergüenza y agradecimiento. Creo que lo único que me falta es una sonrisa como la suya, que debe de valer millones de dólares, para estar más cerca de su ideal de belleza", reveló la encantadora intérprete al diario The Hindu, antes de sugerir que las comparaciones podrían basarse en las similitudes entre sus estilos.

"Para mí, Salma siempre ha sido un referente en la moda y es verdad que he aprendido mucho de ella. Creo que a las dos nos gusta combinar vestidos elegantes pero no demasiado recargados con maquillajes muy naturales y llamativas piezas de joyería. De otra forma, no me explico que haya quien piense que somos la misma persona", añadió.

A la espera de que Salma descubra que tiene una gran admiradora -y potencial discípula- en la atractiva Vishakha, la estrella del celuloide puede conformarse con las satisfacciones personales que le brinda su sólido matrimonio con el empresario François-Henri Pinault, magnate de la moda y su principal acompañante en los desfiles de las semanas de la moda, ya que lleva ocho años de idílica convivencia a su lado definidos no solo por la hija que tienen en común, la pequeña Valentina Paloma (6), sino por un profundo amor que no para de intensificarse cada día.

"Estamos más enamorados cada día que pasa. Nadie creía en nuestra historia de amor pero ya llevamos ocho años juntos que están siendo maravillosos. Creo que el secreto de nuestra relación reside en el hecho de que somos perfectamente complementarios. Nos compenetramos muy bien en todo tipo de situaciones porque somos almas gemelas", reflexionaba la artista azteca recientemente en las páginas de la revista Paris-Match.