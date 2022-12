Video: Katie Holmes se retira del mundo de la moda

Katie Holmes ha confirmado que pondrá fin a su aventura empresarial en la casa de moda Holmes & Yang, que fundó con la estilista Jeanne Yang en 2009-, ya que le resulta imposible seguir compaginando su faceta de diseñadora con el resto de sus obligaciones profesionales y, principalmente, con el cuidado de su hija Suri (7 años), fruto de su extinto matrimonio con Tom Cruise.



"Ahora quiero concentrarme en mi carrera interpretativa y en mi papel de madre, lo que no me deja tiempo para dedicar a la marca la atención que se merece", reconoció la actriz a la revista ELLE.



Aunque la artista necesita urgentemente "equilibrar" los dos ámbitos más importantes de su vida actual, al mismo tiempo admite que no se arrepiente en absoluto de haber intentado triunfar en una industria tan competitiva como la de las prendas de lujo.



"He disfrutado de cada minuto que he pasado trabajando en Holmes & Yang. Me siguen apasionando los diseños de la colección que hemos creado, y estoy muy contenta por todo lo que Jeanne y yo hemos conseguido en estos años. Pero ahora necesito equilibrar todo lo que tengo entre manos y centrarme en las prioridades", añadió en la misma entrevista.



Katie Holmes parece haber decidido retirarse en la cumbre de su trayectoria como emprendedora, justo después de que la firma de moda haya sigo agasajada con un reportaje especial en la edición británica de ELLE.



"Estoy tan emocionada de que mi última aparición como parte de Holmes & Yang sea en ELLE. Me divertí mucho durante la sesión de fotos, y es una sensación genial sentir que me marcho de este negocio por todo lo alto", aseguró la actriz.