Victoria Beckham ya no usa tacones para ir a trabajar

El ajetreado ritmo de trabajo de Victoria Beckham le impide vestir de la misma forma que solía hacer hace varios años, pues ya no usa unos impresionantes tacones para su día a día ni sale a la calle con vestidos ajustados. Entre su trabajo como directora de su propia línea de moda -creada en 2008- y su papel de madre de cuatro hijos, Brooklyn (15), Romeo (12), Cruz (9) y Harper (3), la mujer de David Beckham se ha visto forzada a cambiar su estilo y a optar por la comodidad.

"Cuando empecé [en el negocio de la moda] solía usar muchos vestidos ajustados y muchos tacones. Todavía me visto así, pero supongo que conforme ha pasado el tiempo he ido perdiendo poco a poco esa forma de vestir. Ahora estoy más ocupada, ¡no podría ir tambaleándome por ahí con un vestido ajustado y un par de tacones! Creo que me siento más relajada", declaró la diseñadora durante una entrevista al periódico The Independent.

La excomponente de las Spice Girls también cree que este cambio se debe al desarrollo de su confianza personal, ya que antes hubiera estado "aterrada" con la idea de abandonar sus tacones.

"Supongo que, siendo sincera, habría estado aterrada desde el primer momento. Usar capas y zapatos planos... Habría estado aterrada de vestir así. Ahora no lo estoy. Conforme te haces mayor adquieres un tipo de confianza diferente", comentó Victoria antes de asegurar que también ha tenido algún que otro desliz con sus estilismos en el pasado.

"La vida cambia. Algunas cosas que me puse me parecían bien entonces. Pero no me lo parecerían ahora", añadió a la misma publicación.