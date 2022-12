Victoria Beckham también viaja en tren

La diseñadora Victoria Beckham rechazó un coche privado con chófer para un viaje de negocios este miércoles en favor de un simple billete de tren en clase preferente de la compañía ferroviaria Virgin, con el que viajó desde Londres -ciudad donde reside junto a su familia- hasta Mánchester en compañía de su maquilladora Sarah Lucero y su peluquero Ken Paves para presentar su nueva colección de ropa en los almacenes Selfridges.

"Mánchester estamos de camino. ¿Quién es esta mujer que sale en las fotografías con Ken y Sarah? ¿Quién es ella?", escribió la ex Spice Girl en su cuenta de Twitter, donde también anunció su llegada a Mánchester haciendo gala de un sentido del humor que parece reservar exclusivamente para las redes sociales: "¿En qué dirección está Selfridges?".

Publicidad

Aunque en esta ocasión los motivos que la llevaron de vuelta al norte de Inglaterra eran exclusivamente profesionales, Victoria siempre ha sentido un cariño especial por la ciudad por ser el lugar donde conoció a su marido, el exfutbolista David Beckham, padre de sus hijos Brooklyn (15), Romeo (12), Cruz (9) y Harper (3).

"Creo que Mánchester tiene mucho estilo, un gran movimiento cultural y es un lugar muy entretenido. La gente que he ido conociendo aquí a lo largo de los años tiene una manera de ser y de ver la moda fascinante. No vengo tan a menudo como me gustaría. Cuando tienes cuatro niños y un negocio que manejar en Londres es difícil atravesar media Inglaterra para venir aquí tanto como me gustaría", aseguró la ex Spice Girl al periódico Manchester Evening News.