Victoria Beckham no quiere volver a ser una 'Spice Girl'

Con motivo de celebrar las dos décadas desde que el popular grupo Spice Girls iniciara su exitosa aventura en el mundo de la canción, la integrante Mel B está decidida a emprender el proyecto musical 'Spice 20', un trabajo que requiere la participación del resto de sus excompañeras: Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel C y Geri Halliwell.

Sin embargo, su deseo de agrupar de nuevo al conocido quinteto no cuenta con la aprobación de Victoria Beckham, quien quiere dedicarse el próximo año únicamente a su firma de moda.

"Victoria quiere dedicarse exclusivamente a su trabajo como diseñadora en 2014. Es cierto que disfrutó mucho cuando todas [las Spice Girls] actuaron juntas durante los juegos olímpicos de Londres el año pasado, pero cree que fue una ocasión especial. El proyecto de Mel B es algo serio y ella no tiene ni el tiempo ni la motivación para volver a cantar y realizar actuaciones. Ahora Mel es toda una estrella de la televisión y es una artista muy cotizada. La reaparición de cualquiera de ellas daría muchísimo dinero", comentó una fuente a la sección Confidenti@l del diario The New York Daily News.

Sin embargo, la mujer de David Beckham no descarta la posibilidad de realizar un documental con sus excompañeras para repasar los mejores momentos del estrellato de la banda, una disponibilidad que alimenta las esperanzas de Mel B de convencerle para llevar a cabo su ansiado proyecto.

"Espero que todas nos podamos reunir y hablar sobre el tema. Ya he hablado con Mel C sobre ello, así que espero que poco a poco vaya saliendo adelante", comentaba la artista al diario Daily Star.

Por: Bang Showbiz