Victoria Beckham no quiere que su hija siga los pasos de su padre

Aunque la diseñadora Victoria Beckham apoya la pasión por el fútbol de sus tres hijos -Brooklyn (16), Romeo (13) y Cruz (10)- asistiendo a sus partidos, preferiría que su hija menor Harper (4) practicara actividades distintas, como el ballet o el claqué.

"Después de tener tres hijos que obviamente quieren jugar al fútbol ella quiere que al menos uno de sus cuatro hijos quiera hacer cosas con ella, como ballet o claqué. Ahora Harper juega al tenis. Creo que Victoria ya ha tenido bastante con pasarse 16 años sentada en las gradas muchas frías mañanas de domingo viendo a los chicos. Ahora le gustaría sentarse y ver a Harper jugar al tenis o bailar ballet o hacer claqué. Pero incluso aunque Harper quisiera jugar al fútbol, Victoria la apoyará", contó el exdeportista a los medios de comunicación antes de la emisión del documental 'David Beckham: For the Love of the Game'.

David recientemente viajó por el mundo para jugar siete partidos en siete continentes para promocionar su trabajo como embajador de UNICEF en el documental de la BBC, unas visitas benéficas que suscitaron la curiosidad de sus hijos, quienes le acompañarán en el futuro.

"Cada vez que me voy de viaje me siento con ellos y hablamos sobre cada detalle. Mis hijos me han pedido venir conmigo en estos viajes durante años. Y en algún momento lo harán. Obviamente su prioridad es el colegio, pero están interesados en estos viajes. Mis hijos ya entienden lo afortunados que son de tener la vida que tienen", añadió.

Por: Bang Showbiz