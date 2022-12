Victoria Beckham no puede sacarse de la cabeza las canciones de Ricky Martin

Pese a que resulta muy difícil imaginarse a Victoria Beckham soltándose la melena para bailar salsa, lo cierto es que la diseñadora es una admiradora incondicional de los ritmos latinos del cantante Ricky Martin, cuyo sencillo 'She Bangs, She Bangs' se ha convertido en uno de sus mayores placeres, hasta el punto de que cada vez que la escucha es incapaz de sacársela de la cabeza durante días.

"Mientras nos estábamos preparando [Victoria] no podía parar de cantar el tema 'She Bangs, She Bangs' de Ricky. Me dijo: 'Me voy a ir a dormir cantando está canción'", aseguró al periódico Daily Star Eva Longoria, íntima amiga de la ex Spice Girl, durante la Global Gift Gala celebrada este lunes en Londres.

Pero la admiración que Victoria siente por el portorriqueño no parece ser suficiente para animarla a protagonizar un dueto con él, ya que rechazó vehementemente la invitación de Ricky de subirse al escenario durante el mencionado acto benéfico para interpretar a dúo su tema favorito, asegurando que "suena mucho mejor" cuando lo canta en su cabeza.

Sin embargo, la negativa de la diseñadora británica no debería interpretarse como una falta de espíritu aventurero o un excesivo sentido del ridículo, ya que su amiga Eva puede dar buena fe de que es una persona divertida y bromista por mucho que durante sus apariciones públicas no transmita precisamente la sensación de poseer un gran sentido del humor

"Es la persona más divertida que conozco. Probablemente sea mi amiga más divertida, me parto de risa con sus bromas", añadió Eva.

Por: Bang Showbiz