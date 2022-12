Victoria Beckham no invitó a Mel B al cumpleaños de su marido porque no tienen trato alguno

Mucho se ha especulado en torno a la verdadera razón por la que la ex Spice Girl Mel B no acudió a la fiesta de cumpleaños que Victoria Beckham organizó a su marido, el exfutbolista David Beckham, este fin de semana en Marruecos. Pero finalmente, el verdadero motivo detrás de su ausencia no habría sido un enfado entre ambas o un cambio de última hora en la exclusiva lista de invitados, sino sencilla y llanamente que las dos estrellas no mantienen ningún tipo de relación desde hace años.

"No hay ninguna pelea entre Vicky y Mel, simplemente no están unidas. No se ven ni pasan tiempo juntas cuando Vicky y David viajan a Los Ángeles. Nunca fueron íntimas amigas", explicó una fuente al portal Radar Online.

Publicidad

Quien sí acudió a la cita, a pesar de que ese mismo fin de semana también tenía que ejercer de dama de honor para otra amiga en Córdoba, España, fue Eva Longoria, que aprovechó la ausencia de Mel B para para ocupar su lugar y autoproclamarse la nueva 'Spice Latina'.

"¡Soy la nueva Spice Girl! La Spice Latina", anunció la intérprete a través de sus redes sociales junto a una foto en la que aparece posando muy sonriente junto a su íntima amiga Victoria y las otras ex Spice presentes en la fiesta: Geri Halliwell, Emma Bunton y Melanie C.