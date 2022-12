Victoria Beckham está demasiado ocupada para tener otro bebé

Las obligaciones profesionales y personales de Victoria Beckham, que cuida de sus cuatro hijos, Brooklyn (15), Romeo (12), Cruz (9) y Harper (3), a la vez que saca adelante su exitosa carrera como diseñadora de moda, impiden que pueda pensar en ampliar su familia en este momento.

"Una pregunta que me suelen hacer bastante es si estoy embarazada de nuevo. Pero no, no voy a tener otro bebé, tengo demasiadas cosas de las que preocuparme en este momento", señaló a la revista Grazia.

Los planes inmediatos de Victoria consisten en prepararse para la inminente apertura, a finales de este mes, de su primera tienda de moda en Londres, que estará situada en el exclusivo barrio de Mayfair y tendrá una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, para que todos sus nuevos clientes se sientan lo más a gusto posible.

"Es un lugar muy especial. Siempre soñé con tener mi propia tienda. Es algo conceptual, quiero que la gente que venga se sienta bienvenida y cómoda", añadió.

Aunque Victoria no estará sola en esta nueva aventura, porque hasta podría contar con la ayuda de su familia para regentar la tienda, al menos bromeaba con ello hace unas semanas en la misma publicación.

"Me encanta la venta al por menor. Tendré reuniones con gente, puede que me ponga detrás de la caja... Quién sabe, puede que David esté en la puerta recibiendo a los clientes y Brooklyn sea un empleado de fines de semana. ¿Te imaginas?".

Por: Bang Showbiz