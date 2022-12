Victoria Beckham es la empresaria británica con más éxito

La ex Spice Girl reconvertida ahora en diseñadora, Victoria Beckham, es la empresaria británica más exitosa según la lista elaborada por la revista Management Today, después de conseguir la hazaña de que el volumen de negocio de su empresa de moda pasara de 1.6 millones de dólares a 48 millones en apenas cinco años, aumentado su personal de 3 a 100 empleados.

"Tiene un negocio de verdad, con mucho talento en cuestión de diseño y un buen olfato para los negocios. Se lleva muchos palos por ser una celebridad pero no creo que eso sea justo. Ha conseguido construir algo real a partir de su propia fama, lo cual no deja de ser una historia muy contemporánea. Merece ser una celebridad", aseguró Andrew Saunders -quien ha compuesto la lista de los 100 empresarios británicos con más éxito basándose en los últimos cinco años- al periódico The Daily Telegraph.

No cabe duda de que en el terreno profesional la mujer del exfutbolista David Beckham -padre de sus hijos Brooklyn (15), Romeo (12), Cruz (9) y Harper (3)- tiene mucho que celebrar tras lograr abrir el pasado mes de septiembre en Londres la primera tienda de la marca de moda que lleva su nombre, creada en 2008.

En la actualidad, la fortuna personal de la diseñadora alcanza los 338 millones de dólares, lo cual no hace más que ayudarla a escalar posiciones en su particular apuesta por hacerse un hueco en la industria de la moda.

El exclusivo ranking ha sido realizado teniendo en cuenta factores como el número de empleos generados, el volumen de ventas y la riqueza estimada de cada empresario, lo cual ha colocado a Amit y Meeta Patel, fundadores del grupo farmaceútico Auden Mckenzie, en el segundo puesto de la clasificación, seguidos por Mahmud Kamani, creador del portal de moda Boohoo.com.

Por: Bang Showbiz