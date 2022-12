Victoria Abril: 'La mitad de mis películas las he hecho casi sin cobrar'

La actriz Victoria Abril reconoce que en ocasiones no se atreven a ofrecerle ciertos papeles porque tienen miedo de que no los acepte o de que exija un salario muy alto, algo que no deja de sorprenderle teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones trabaja cobrando una "cifra simbólica".

"He hecho ciento y pico películas y más de la mitad las he hecho cobrando una cifra simbólica. Bueno, la mitad las hago así, pero las siguientes ya las cobras. Es decir, lo que no estoy dispuesta es a dejar pasar una película o un papel por culpa del dinero. ¡Eso me parece de locos!", aseguró la intérprete al periódico mexicano El Universal.

Publicidad

A pesar de ser una de las actrices más prolíficas del cine español, Victoria -que acaba de regresar ahora a España para rodar su primera película en siete años, 'Móstoles no es lo que parece o la importancia de llamarse Encarna'- es muy consciente de que sus papeles más famosos siempre serán los de "chica Almodóvar", un título con el que se siente muy a gusto.

"Con Pedro Almodóvar fueron cinco años de mi vida intensos en los que prácticamente vivíamos juntos. Hicimos tres películas que son como los hijos históricos que hice hace 15 o 20 años, y no les sale ninguna arruga. Ese hombre es inmortal. Todas tienen un tema clásico. 'Tacones Lejanos' es el mito de Elektra, de la relación con una madre. 'Átame' trata sobre el síndrome de Estocolmo, y siendo Antonio Banderas el que te rapta, pues está muy bien, ¿no?".