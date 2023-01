Viajar y estar en familia: los planes de One Direction para su descanso musical

Los chicos de One Direction -Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson y Harry Styles- ya están haciendo planes sobre lo que harán durante el descanso musical que comenzarán el año que viene. Así, mientras Liam está decidido a pasar más tiempo con su familia, Niall piensa en viajar.

"Hemos pasado mucho tiempo lejos de nuestra familia y mi padre siempre ha hablado de haber perdido la oportunidad de crecer cerca de su padre y de ir con él al pub y todo ese tipo de cosas, así que trataré de pasar algún tiempo con mi familia. Para mí eso es lo principal, y después tener algo de vacaciones. Supongo que vamos a aburrirnos porque somos mentes inquietas. Todos componemos canciones y eso es lo que nos va a mantener haciendo lo que nos gusta hacer. Lo único que vamos a echar de menos es el escenario", asegura Liam Payne en el programa 'Alan Carr: Chatty Man' que se emite hoy viernes.

Niall, por su parte, quiere viajar y está considerando volver a alguno de los lugares a los que ha viajado con la banda.

"Obviamente pasamos por muchos países pero no estamos mucho tiempo y hay varios sitios que me han encantado y a los que probablemente vuelva. No sé, lo de viajar en tren suena bien", afirma el irlandés.

Por: Bang Showbiz