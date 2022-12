“Veo el cuerpo de Piqué y me siento afortunada”: Shakira

"Así como a Gerard le gusta que yo esté un poco rellenita, a mí también me gusta que él esté fuerte. Cuando me despierto por la mañana y veo cómo se levanta de la cama, me doy cuenta de que tiene un cuerpo atlético y una altura descomunal. Cuando se pone de pie parece que tengo a uno de los personajes de 'Avatar' en mi habitación. A mí me encanta, me siento afortunada de tener semejante hombre a mi lado", aseguró la artista a la emisora estadounidense 102.7 KIIS FM.

Desde el inicio de su relación sentimental con el futbolista hace más de tres años, la estrella colombiana ha ido encontrando progresivamente la estabilidad emocional que tanto anhelaba, forjando un estrecho lazo de amor y cariño que se vio reforzado con la llegada al mundo de su hijo Milan.

Publicidad

"Ahora estoy en un momento muy especial de mi vida, sobre todo en el plano emocional. Tengo una relación muy bonita con Gerard y con mi hijo, y eso también se refleja en el plano profesional. Me siento feliz y doy gracias a la vida", aseguró la intérprete al mismo medio.

Mientras disfruta de las alegrías que le brinda su familia, la diva de la música tampoco pierde de vista la posibilidad de embarcarse en nuevos proyectos que le ayuden a sentirse realizada profesionalmente, ya que necesita seguir cultivando aquellas dotes artísticas que han hecho de ella una exitosa cantante.

"Soy una persona que siempre quiere demostrar lo que vale. Y eso se consigue afrontando nuevos desafíos y mejorando en todos los aspectos. Esto me ayuda a seguir adelante. Siempre estoy buscando aquella canción que nunca he escrito. Es algo que me mantiene alerta y me hace preguntarme sobre los misterios de la música. Además, soy muy exigente conmigo misma, así que nunca me conformo. Hoy en día sigo teniendo hambre y ganas de aprender", aseveró.

CON BANG SHOWBIZ