Vanessa Hudgens se interpone entre Selena Gomez y Justin Bieber

La actriz Vanessa Hudgens demostró ser una amiga fiel para la joven Selena Gomez al no separarse ni un instante de ella durante la pasada gala del Met, para que así no tuviera que hacer frente al mal trago de encontrarse cara a cara con su exnovio Justin Bieber sin contar con su apoyo emocional.

"Es una de mis mejores amigas, y lo único que haría cualquiera es estar ahí para apoyar a una amiga, así que eso fue lo que hice. No intentamos evitar a Justin ni nada por el estilo, pero a nadie le gusta encontrarse con su exnovio", reveló Vanessa en el programa 'Watch What Happens Live'.

La amistad entre las jóvenes, ambas ex estrellas Disney, terminó de afianzarse durante el rodaje de la película 'Spring Breakers', aunque en aquella ocasión con quien más tiempo pasó Vanessa fue con sus compañeros de reparto James Franco y Ashley Benson, junto a quienes protagonizó una tórrida escena de pasión.

Lejos de sentirse incómoda mientras rodaban, la joven se alegró inmensamente de contar con una "amiga" a la que poder besar en lugar de a James Franco.

"Me alegro de que no fuera solo yo, de que tuviera una especie de amortiguador. Así que, más o menos, la incluí en la escena. Intenté evitar ciertas cosas todo lo posible. Por ejemplo, optaba por besarla a ella... Estaba muy contenta de tener a Ashley allí conmigo, porque era como tener a una amiga", reveló Vanessa.

Por: Bang Showbiz