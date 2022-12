Vanessa Hudgens quiere olvidar su paso por 'High School Musical'

A pesar de que fue el papel que le llevó al estrellato, Vanessa Hudgens no quiere ni oír hablar de 'High School Musical', llegando incluso a negarse a firmar autógrafos sobre cualquier objeto relacionado con las películas de Disney, tal y como demostró a la salida del teatro Neil Simon de Nueva York, donde estos días protagoniza el musical 'Gigi'.

"Solo firmaré programas de 'Gigi'. No firmaré nada de esas cosas de 'High School Musical'", aseguró a sus fans que se habían reunido a la puerta del antiguo edificio de la Gran Manzana, donde estuvieron esperando hasta casi medianoche para conseguir un autógrafo de la actriz, según informa la sección Page Six del periódico New York Post.

Lo cierto es que la fidelidad de los admiradores de 'High School Musical' ha llegado a convertirse en un problema para Vanessa en su debut en Broadway.

"Una de las noches vino un fan que se sentó en primerísima fila, y cada vez que pasaba cerca de él se ponía a decirme: '¡Vanessa, Vanessa!'. Todas y cada una de las veces. Por favor, estoy intentando hacer una obra, ¡cálmate! Estoy en medio de una representación, no sé quién es esa tal Vanessa", explicaba la intérprete a su paso por el programa 'The Tonight Show'.

En la actualidad, Vanessa está volcada en su papel en el musical de Broadway, un nuevo desafío para el que su gran amiga Selena Gomez le quiso brindar todo su apoyo a través de su cuenta personal de Instagram.

"Echo de menos y adoro a mi hermana mayor Vanessa Hudgens, que está conquistando Broadway. Recuerdo verla en la televisión y admirarla, ahora le mando mi apoyo desde el otro lado del país, esto es surrealista. ¡Id a verla en Nueva York! Estoy orgullosa, hermana", escribió Selena, acompañando el texto de una instantánea de las dos durante una escena de la película que ambas protagonizaron en 2012, 'Spring Breakers'.

Bang Showbiz.