Vanessa Hudgens afianza su relación con Austin Butler

"Ella intenta pasar todo el tiempo posible junto a él en Nueva York. Los dos son personas alegres y divertidas que se complementan a la perfección", explicó una fuente cercana a la pareja a la revista Us Weekly.

Son una pareja muy normal, tanto es así que la propia Vanessa ha admitido que interpretar su papel de adolescente fiestera e irresponsable en la película 'Vacaciones de primavera' le supuso un gran reto, ya que en una de las escenas hace un trío con sus compañeros de reparto Ashley Benson y James Franco, una experiencia que no quiere volver a vivir.

"Fue una situación muy difícil para mí, me puse muy nerviosa. Luego le dije a mi representante que no quería volver a hacer nada semejante en mi vida", admitió la intérprete en una entrevista a la revista canadiense Glow.

Su papel en la taquillera película dista mucho de la personalidad real de Vanessa, quien no siente mucho interés por las fiestas que se celebran en la meca del cine ya que prefiere la comodidad de su casa, donde puede montar una verdadera pista de baile en su propia habitación.

"Las locuras que se hacen en 'Vacaciones de primavera' no son el tipo de cosas que haría yo. Si quiero correrme una buena juerga pongo la música a todo volumen y me pongo a bailar. Pero eso es lo máximo que hago. Déjame en mi habitación con la música bien alta, unas luces chulas y me transformo en una verdadera reina de la pista de baile", se sinceró.

Fuente: Bang Showbiz