¡Valientes! Famosos que aceptaron ante el mundo que son transgénero

Felicia Garza: Vive como una mujer feliz y radiante, pero todavía honra al hombre que fue, con el que sufrió mientras definía su lugar.

Giselle Loren Lazzarato: Famosa actriz y modelo canadiense, más conocida como Gigi Gorgeuos, reconocida por sus videos de YouTube relacionados con la moda. La estrella trans se sometió a un proceso de trasformación en diciembre de 2013, haciéndose mamoplastia, rinoplastia y terapia de sustitución hormonal.

Laverne Cox: Reconocida actriz que hizo historia cuando se convirtió en la primera mujer afroamericana transgénero en aparecer en un reality americano. Es la primera transgénero en ser nominada a los premios Emmy, pese a que su camino no fue fácil, ya que a los once años intentó suicidarse. Es la primera transgénero en ser portada de la revista Time y también es conocida por ser icono de la lucha de los transgénero.

Caitlyn Jenner: Se dio a conocer como Bruce, deportista ganador que estableció un récord mundial en el decatlón de los Juegos Olímpicos de 1976. Como Bruce, se convirtió en una estrella de la televisión en ‘Keeping Up with the Kardashians’. En 2015, Jenner confesó que era transexual y ahora es Caitlyn.

Roberto Millar: Campeón de la montaña en el Tour de Francia de 1984 y a sus 58 años reveló su cambio de sexo, hoy se llama Philippa York, confirmando así un secreto a voces en el pelotón.

