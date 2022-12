Usher regala su último disco en los cereales

Los asiduos a los cereales Honey Nut Cheerios están de enhorabuena, por lo menos los fans de Usher, quienes podrán disfrutar del último sencillo del cantante, 'Clueless', mientras disfrutan de un bol de cereales. Lo podrán hacer gracias al acuerdo que el artista acaba de firmar con la cadena de almacenes estadounidense Walmart, por el que Usher autoriza a la marca de cereales a incluir en cada paquete un código de descarga del nuevo tema del artista.

Aunque la promoción se inicia el próximo martes 18, los fans de Usher tendrán que esperar todavía algo más para que salga a la venta su álbum al completo, 'UR'.

No es la primera colaboración de Usher con la marca de cereales, ya que hace poco participó en un anuncio de Cheerios en el que aparecía bailando la canción 'She Came To Give It To You' junto a la mascota de la compañía, Buzz The Bee.

Con todo, los clientes de Cheerios serán unos verdaderos privilegiados, ya que han pasado dos años desde que Usher lanzara su disco anterior, 'Looking 4 Myself' (2012), tiempo que ha dedicado a componer, sin presiones, las canciones que integran su octavo trabajo.

Entre los temas de su nuevo álbum se encuentra un dúo con Drake, algo que le tiene entusiasmado.

"Drake tiene muchísimo talento. Es muy agradable. Sabe lo que está haciendo, es capaz de analizar un golpe y reconocer después una cadencia. El hip hop es así , no se trata solo de palabras y ritmo. Tienes que entender la cadencia sobre la que habla la canción, así cuando te topas con ella eres capaz de reconocerla", revelaba recientemente Usher a MTV News.

El disco cuenta también con una colaboración de Nicki Minaj titulada 'She Came To Give It To You'.