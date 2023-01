Unidas por la música: Little Mix son como 'hermanas'

Las integrantes de la banda Little Mix -formada por Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson y Jade Thirlwall- son como una familia fuera y dentro del estudio según su preparadora de voz Maegan Cottone.

"Me encanta que las chicas tengan una buena relación. Todas trabajan juntas porque saben cómo congeniar. Son amigas, somos amigas y estoy orgullosa de decirlo. Son como hermanas y son como hermanas para mí. No puedo parar de hablar bien de ellas. Se esfuerzan mucho y quieren que funcione", declaró Maegan a la agencia de noticias BANG Showbiz.

La fuerte unión del grupo no decae por nada, ni siquiera por problemas amorosos ya que Perrie está "muy, muy bien" después de su inesperada ruptura con el cantante de One Direction Zayn Malik, con quien estaba prometida.

Maegan cree que el cuarteto supone una innovación necesaria en la música ya que son "una bocanada de aire fresco" para la industria.

"Creo que Little Mix son una bocanada de aire fresco para la escena musical británica porque creo que hay mucha gente que -aunque no haya nada de malo en ello- se dedica a hacer refritos con canciones antiguas que me encantan a las que simplemente les añaden un ritmo dance. Pero hay mucha gente creativa ahí fuera", concluyó.

Por: Bang Showbiz

