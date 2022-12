Una periodista británica critica a la BBC por emitir música de Pitbull

En medio de los preparativos para su actuación en la inauguración del Mundial de Brasil, el rapero Pitbull debe enfrentarse a unas inoportunas acusaciones de sexismo que han levantado la polémica entre la prensa inglesa, después de que la presentadora de BBC Radio 2 Sara Cox arremetiera duramente contra el cantante por el contenido de las letras de sus temas.

"Que alguien como Pitbull pueda sonar en una emisora como BBC Radio 1 hace que mi alma llore, no puedo soportar la forma en que canta acerca de las mujeres", confesó Cox durante una entrevista con la revista RadioTimes.

Hasta el momento, el descarado lenguaje -mezcla de inglés y español- que el artista utiliza en sus sencillos no le ha impedido colaborar con alguna de las estrellas femeninas más exitosas de la industria musical como Shakira, Christina Aguilera o Kesha. Precisamente el dueto que comparte con esta última, 'Timber', y que ha alcanzado el número 1 en las lista de éxitos internacionales, contiene varias declaraciones controvertidas como: "Todas las chicas a mi alrededor son como Miley Cyrus: se quitan la ropa y menean el culo. Ellas dicen que no lo harán, pero apuesto a que sí".

Con todo, no está de más pensar que el mismo estilo de música que le ayudó a saltar a la fama podría meterle ahora en un grave aprieto si la Federación Internacional de Fútbol decidiera tomar cartas en el asunto y replantearse la conveniencia de que el estadounidense ponga música al evento deportivo. Más aún teniendo en cuenta que el tándem latino formado por Jennifer Lopez y Pitbull no parece haber terminado de convencer a todos los aficionados que esperan con anhelo el comienzo de los festejos de la competición.

Según una encuesta realizada recientemente por el diario Daily Express, el sencillo presentado por ambos, 'We Are One (Ole Ola)', como canción oficial del Mundial, no ha despertado el mismo entusiasmo que el ya mítico himno 'Waka Waka' de Shakira en 2010 o el tema 'La copa de la vida' con el que Ricky Martin animó el mundial de Francia en 1998.