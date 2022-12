Una fan transexual de Camila Cabello adopta su nombre en su honor

A pesar de tener apenas 18 años, la cantante de Fifth Harmony Camila Cabello se ha convertido en todo un ejemplo a seguir para miles de jóvenes gracias a su confianza en sí misma, especialmente en el caso de una joven fan transexual que le ha rendido homenaje adoptando su nombre tras convertirse en mujer, algo que ha emocionado profundamente a Camila.

"Esta impresionante y mágica mujer al lado mío se llama Camila Joe. La conocí durante una firma de autógrafos el año pasado cuando su nombre era aún "Joey" y me ha contado que la inspiré para encontrar el coraje necesario para comenzar su transición. Y frente a mis ojos hoy he visto a una joven preciosa y muy segura de sí misma, y con un delineado de ojos perfecto por cierto. Me ha dicho que iba a adoptar el nombre de Camila Joe y casi me vuelvo loca de alegría", escribió la joven en sus redes sociales, añadiendo: "No sé vosotros, pero yo solo quería decirte lo orgullosa que estoy de ti. Hay una luz especial en los ojos de alguien cuando por fin se convierte en quien quiere ser. Hoy, has iluminado toda la habitación. Te quiero cariño".

Lejos de los focos del escenario Camila es, sin embargo, una joven normal con las aficiones propias de cualquier chica de su edad, entre las que se incluye pasar tiempo con su familia y ver sus series de televisión favoritas.

"¡Duermo un montón! Y cuando me pongo a ver una serie, es lo único a lo que me dedico. Se convierte en una obsesión, no duermo. Pero cuando estoy en casa, lo que me gusta es ver "Friends" con toda mi familia", explicaba la joven estrella al portal After the Press.