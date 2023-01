¡Un verdadero milagro le cambió la vida a integrante de Piso 21!

El padre de Juan David Huertas, Martín Huertas, sobrevivió milagrosamente luego de sufrir un derrame cerebral.

Según narró el artista, los dictámenes de los médicos nunca fueron esperanzadores, razón por la que sentía que su papá se "estaba yendo" poco a poco y aunque su vida se derrumbó en ese duro momento, la fuerza y la fe lo ayudaron a él y a su familia.

Publicidad

“Una noche me arrodille, le cogí la mano y le dije a mi madre que le pidiera todo el mundo orara por él. lloré hasta que me quedé dormido. A las 6:30 a.m siento una mano en la cara, cuando me desperté, era mi papá sentado preguntando dónde estábamos”, narró ‘El Profe’