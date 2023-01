¡Un papá ejemplar! Juanes dedica estas hermosas palabras a su hija

Además de ser uno de los artistas latinos más internacionales, el cantante Juanes también es el orgulloso padre de tres hijos, Luna, Paloma y Dante, fruto de su matrimonio con la modelo Karen Martínez, tal y como demuestra en sus redes sociales, donde no duda en compartir frecuentemente instantáneas de su día a día junto a sus retoños.

Y como no podía ser de otra manera, el colombiano ha querido conmemorar una ocasión tan especial como el decimotercer cumpleaños de su hija mayor con un tierno mensaje publicado en su perfil de Instagram en el que le da las gracias por "iluminar" su vida y haberle enseñado lo que era el amor de verdad.

"Mi hermosa, un día como hoy hace 13 años llegaste a mi vida a iluminar el camino con tu luz. Conocí el don de la paternidad y, como una aguja sacando música de un tocadiscos, hiciste sonar en mí todas las melodías de amor. Tenerte, junto con tus hermanitos, ha sido y será el regalo más grande que Dios me ha dado. Feliz cumpleaños mi Luna", le deseaba el intérprete junto a una foto de la jovencita, que salta a la vista que ha heredado la impresionante belleza de su madre.

Esta no es la primera ocasión en la que el famoso intérprete habla de lo mucho que le cambió el nacimiento de sus hijos, que a día de hoy son su mayor fuente de alegría y de inspiración a la hora de componer.

"Ustedes tres me han enseñado el verdadero camino de la humanidad en este mundo: he encontrado el amor puro y verdadero, ese tipo de amor que no se crea sino que nace con tus hijos. Por eso decidí que mi prioridad sería darles todo el amor del mundo, para que así también puedan amarse entre ustedes. Quiero darles las gracias a los tres por hacer que mis días sean más felices, por dar significado y sentido a mi vida, por llenarme de la energía necesaria para levantarme cada mañana y por ser mi inspiración y mi fuente de energía", explicaba el artista en una carta abierta a la revista TIME publicada en 2015 con motivo del día del padre.