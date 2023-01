¡Un héroe! Jamie Foxx cuenta cómo rescató a un hombre tras un accidente de tránsito

Después de que el actor Jamie Foxx salvase a Brett Kyle (32) de morir quemado el pasado lunes tras incendiarse el vehículo en el que viajaba, el heroico intérprete ha compartido cómo llevo a cabo el rescate.

"Tenía unas tijeras EMT [para rescates y emergencias]. Él golpeó el cristal, me metí dentro y traté de quitarle el cinturón de seguridad, pero estaba dado la vuelta por lo que el cinturón estaba por encima de él. Así que cogí sus tijeras y corté el cinturón, estaba sobre su cuello. Ahí es cuando las llamas entraron en la cabina, me eché para atrás, y creo que le dieron en sus piernas, lo que le hizo extenderse. Cuando se estiró para salir fuera de la cabina, le saqué y mientras le estaba sacando, cinco segundos después, la camioneta se incendió por completo", contó Jamie a ABC News.

Publicidad

El padre del accidentado, Brad, admira la valentía del intérprete, puesto que su rápida actuación salvó la vida del joven.

"No me importa quién es, en qué trabaja o lo que sea. Simplemente la idea de que alguien haga eso es algo que va más allá de lo que puedo comprender. Lloro de alegría. Tiene dos hermanas y un hermano, habrían perdido a su hermano si no hubiera sido por él", explicó Brad al mismo medio.

Según las autoridades policiales de California, Brett estaba conduciendo a gran velocidad cuando su coche se metió en una zanja de drenaje de la carretera, colisionando con un tubo de desagüe, lo que le hizo dar varias vueltas de campana e incendiarse.

El conductor fue arrestado posteriormente por conducir bajo la influencia del alcohol e ingresado en el hospital para tratar sus heridas.

Publicidad

Por: Bang Showbiz