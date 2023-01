¡Ugh! Este fue el maloliente regalo que recibió Liam Gallagher

El cantante Liam Gallagher se vio obligado a interrumpir momentáneamente su actuación del pasado domingo en el Festival Internacional de Benicàssim -el más prestigioso del circuito veraniego de música independiente en España- tras percatarse de que algún bromista o desalmado detractor le había lanzado al escenario un 'maloliente' pez muerto sobre el que no tardó en pedir explicaciones.

"¿Quién ha sido el maldito que me ha lanzado un pescado maloliente? Huele fatal este pez, como si estuviera podrido", se dirigió al público visiblemente molesto antes de interpretar el llamativo gesto como una nada sutil crítica a su número musical. "Hey, escúchame, no lo estoy haciendo tan jodi**mente mal", añadió a continuación.

El que fuera vocalista de la banda Oasis, la cual compartía con su hermano y ahora archienemigo Noel Gallagher, se negó a retomar la canción 'Cigarettes and Alcohol' -del disco debut del grupo, 'Definitely Maybe' (1994)- hasta que el pestilente cadáver desapareciera de su vista, algo que ocurrió solo unos segundos más tarde gracias a la rápida intervención de su equipo.

"He visto cosas peores en mi vida que esta mier**, pero no puedo seguir cantando con un pez muerto delante de mí. Dejen de arrojar estas cosas", aseguró al tiempo que arrancaba un sonoro aplauso de sus más leales admiradores.

Pese a que de momento se desconoce el propósito que motivó semejante acción por parte del espectador en cuestión, el cual todavía no ha sido identificado, resulta curioso que el artista haya vivido un incidente tan surrealista solo unos meses después de que dejara entrever, supuestamente en tono de broma, que le encantaría que a Noel le lanzaran patatas en sus espectáculos, ya que 'patata' es el apelativo con el que se ha venido refiriendo últimamente a él y a los temas de su nuevo disco 'Who Built the Moon?'.

Por: Bang Showbiz

