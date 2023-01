Tyrese Gibson recibe UDS 5 millones de Will Smith para la batalla legal contra su exmujer El actor no ha dudado en transmitir su agradecimiento a Will Smith y Jada Pinkett, a través de las redes sociales, por ayudarle a costear el proceso judicial.

El actor Tyrese Gibson (38) y su exmujer Norma se encuentran desde hace meses inmersos en una agria batalla legal para hacerse con la custodia de su única hija en común, la pequeña Shayla (10), un litigio que desde el principio se vio marcado por las acusaciones de que el intérprete había maltratado psicológicamente tanto a la pequeña como a su madre. Teniendo en cuenta que Norma llegó a reclamar al juez que interpusiera una orden de alejamiento permanente contra el artista y que las facturas de los abogados de este no han hecho otra cosa que acumularse, resulta comprensible que Tyrese haya querido recurrir a algunos de sus amigos más acaudalados para que le ayuden a costear el proceso, entre los que sin duda destacan el matrimonio formado por Will Smith y Jada Pinkett Smith .

Ha sido el propio intérprete, de hecho, el que ha querido dar a conocer públicamente que la pareja decidió hace unos días salir en su ayuda con una transferencia de cinco millones de dólares, que según Tyrese irán destinados íntegramente a cumplir con sus obligaciones financieras y a seguir invirtiendo en un caso judicial que es de vital importancia para él. Como no podría ser de otra forma, el actor ha echado mano de sus redes sociales para presumir ante sus seguidores del acto de generosidad que Will y Jada han querido tener con él. "Mi mujer [hace unos meses contrajo matrimonio con Samantha Lee] no me quiso contar nada porque sabía que estaba muy liado todo el día con los abogados, pero nuestra hermana Jada Pinkett Smith y mi hermano Will Smith nos mandaron hace poco cinco millones de dólares para ayudarnos a salir adelante", ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una foto que le retrata junto al propio Will en una alfombra roja en la que coincidieron hace unos meses. "Los Smith y toda su familia siempre han apoyado al tío Gibson cuando este más lo ha necesitado, así que puedo decir que Will es parte de mi familia también, el tío Will", ha añadido. Después de este imprescindible acto de reconocimiento hacia tan famosos benefactores, Tyrese ha prometido que seguirá finalmente sus consejos -así como los de su abogado- y que se mantendrá alejado de la esfera virtual hasta que finalice el juicio, por lo que su llamativo mensaje en las redes también debe ser entendido como una despedida para todos los internautas.

"Me pedisteis que me desconectara y que no volviera a internet hasta que terminara todo esto, así que ahora que los gastos legales de mi hija están cubiertos, cumpliré con vuestros deseos", reza el extracto final de su publicación, cuyo tono es claramente más positivo que la última vez que Tyrese decidió compartir con sus admiradores las últimas novedades de tan complicada batalla judicial, concretamente la relativa a los 13.000 dólares que había tenido que abonar en concepto de tasas legales y demás costes judiciales. Por: Bang Showbiz