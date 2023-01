Tyga colma de regalos al nuevo hijo de Kim Kardashian y Kanye West

El novio de Kylie Jenner, el rapero Tyga, ha colmado de regalos al segundo hijo de Kim Kardashian -hermanastra de su novia- y Kanye West, quien nació este sábado pasado.

"Tyga ya ha comprado unos cuantos regalos para el recién nacido, incluido un enorme oso de peluche. Compró una tarjeta para Kim y Kanye que decía: 'De una familia a otra. Besos, tía Kylie y tío Tyga'", aseguraba una fuente a HollywoodLife.com.

Khloé Kardashian, por su parte, visitó a su hermana y al bebé -que aún no tiene nombre- el mismo sábado, tras el nacimiento del pequeño. Y escribió en Twitter: "Aliento de bebé".

La relación de Kylie y Tyga muchos la daban por concluida hace unas semanas, algo que la propia Kylie se encargó de negar.

"De verdad, la gente está equivocada. No, no hemos roto", señaló en The Ellen DeGeneres Show.