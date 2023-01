¡Triste noticia! Muere a los 34 años el prometido de la actriz Michelle Dockery

John Dineen, el prometido de la actriz de la serie 'Downton Abbey' Michelle Dockery, falleció en el hospital Marymount de Cork (Irlanda) a los 34 años a consecuencia de una enfermedad. John y Michelle se habrían comprometido el pasado mes de febrero después de conocerse gracias al compañero de reparto de la actriz, Allen Leech, tras lo cual comenzaron su relación en mayo de 2013.

La intérprete y el resto de sus allegados le darán el último adiós a John mañana en Cork, su ciudad natal, donde tendrá lugar el funeral.

Aunque Michelle siempre se mostró reticente a hablar de su vida privada en público, sí reconoció que mantenía una relación con un hombre "maravilloso".

"Tengo un hombre maravilloso en mi vida, es de Irlanda. Nos presentó Allen Leech. Eso es todo lo que necesitáis saber", afirmó Michelle en una entrevista el año pasado.

La actriz concluyó recientemente el rodaje de la serie histórica que le ha dado la fama, donde interpreta a Lady Mary Crawley, tras lo que planeaba tomarse un descanso profesional para viajar por el mundo.

"Nunca me he tomado un año de descanso. Quiero viajar. Nunca he estado en Australia, y me encantaría ir a la India. Quiero viajar como una mochilera", confesaba a la revista Red.

Por: Bang Showbiz