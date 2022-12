Triángulo amoroso: Jennifer López da información de su exesposo a la prensa

La actriz Jennifer Garner, que anunció su separación de Ben Affleck la semana pasada, no le perdona a Jennifer Lopez que continuara hablando de su ya exmarido durante todo el tiempo que duró su matrimonio, y ahora está convencida de que es ella quien está filtrando comentarios a los medios sobre la existencia de terceras personas en su divorcio.

"Jen está furiosa con JLo. Jen está segura de que es ella quien no para de decir cosas sobre su divorcio con Ben. Jen cree que es una actitud pasivo-agresiva porque al final fue ella quien se quedó con Ben cuando este rompió con JLo. Le parece que ahora ella está intentando castigarla. Le ha pedido a Ben que le diga que pare. Él insiste en que no está en contacto con ella, pero no le cree", aseguró una fuente al portal Radar Online.

En el círculo de allegados de la pareja estarían convencidos de que la estrecha amistad que el actor aún mantendría con la cantante -con quien estuvo comprometido antes de concluir su relación- habría contribuido a deteriorar su matrimonio con la madre de sus tres hijos: Violet (9), Seraphina (6) y Samuel (3).

"Todo el mundo está hablando de JLo y de Ben, y de cómo resulta inevitable que vuelvan a estar juntos en algún momento. Les llaman el Richard Burton y la Liz Taylor de Hollywood [por su tormentosa relación]. En los pasados Óscar no dejaron de coquetear y se han mantenido en contacto vía correo electrónico todos estos años. Es algo que nunca le gustó a Jennifer Garner", explicaba una fuente al periódico The Sun.

Por: Bang Showbiz