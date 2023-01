La modelo Marcela Muñoz, más conocida como LaMar, celebró por todo lo alto su cumpleaños. Su fiesta estuvo amenizada por mariachis y la música de Heber Vargas, en donde compartió con sus familiares y amigos más cercanos.

Sin embargo, el que no se dejó ver por ahí fue su ex, el futbolista Dayro Moreno, aunque este no fue impedimento para que la modelo la pasara increíble, seguramente, hasta la madrugada.

