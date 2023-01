Travis Barker cree que Rita Ora es 'guapísima e increíble'

El batería del grupo Blink-182 Travis Barker no intenta esconder ya lo embelesado que está con su "guapísima" novia Rita Ora, a quien conoció el pasado 20 de septiembre en Los Ángeles durante el partido de baloncesto entre celebridades Power 106 All-Star.

"Actué allí con Tyga y Kid Ink. Nos conocimos de pasada. Tenemos un amigo en común llamado Willie T. Cuando pasé a su lado, me dijo: 'Tío, sácate una foto con Rita'. Y yo acepté. Solo nos sacamos una foto juntos, pero evidentemente ella es guapísima y maravillosa", aseguró Travis a Us Weekly.

Aunque el batería solo habló brevemente con Rita durante su primer encuentro, tuvo la oportunidad de presentarle a su hijo Landon (11) y la cantante le dejó gratamente impresionado tanto con su personalidad como con el atuendo de animadora que lucía aquel día.

"Rita era la única animadora atractiva que había, así que era imposible no fijarse en ella", añadió.

El roquero ha querido desmentir además los rumores sobre que su relación sentimental con Rita había enfurecido a su exmujer, Shanna Moakler -madre de sus dos hijos, Landon y Alabama (9)-, que siguen viviendo juntos y que él sigue enamorado de ella.

"Tengo solo una palabra para responder a eso: sed. No tengo ninguna conexión con la madre de mis hijos más allá de que es su madre. No sé de dónde han salido esos rumores, son la mayor locura que he escuchado nunca. Nuestra relación sentimental acabó hace seis o siete años", matizó.

Por: Bang Showbiz